Kurban Bayramı öncesi baklavaya talep arttı, üretim 3-4 katına çıktı

Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında yer alan ve adı Gaziantep ile özdeşleşen baklava üretiminde Kurban Bayramı öncesi yoğunluk had safhaya çıktı. Bayram öncesi baklavacılarda vardiya çifte dönerken, artan talepler sonrası firmalardaki baklava üretimi 3-4 katına çıktı. Hamido Baklavaları İnsan Kaynakları Müdürü Şahin Rüzgar, bayram nedeniyle günlük üretim kapasitesini arttırdıklarını ve sipariş yoğunluğunu karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

"BAYRAMDA NORMALE GÖRE 3-4 KAT FAZLA BİR YOĞUNLUĞUMUZ OLUYOR"

Bayram öncesi siparişleri yetiştirmek için hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Şahin Rüzgar, "Bayram nedeniyle yurt içi ve yurt dışı siparişler yoğunlaştı. Bayramda normale göre 3-4 kat fazla bir yoğunluğumuz oluyor. Satış ve sipariş yoğunluğumuz 3-4 kat artıyor" dedi.

"Yurt içi ve yurt dışına ilk tazeliğini koruyacak şekilde baklava gönderiyoruz"

Gaziantep baklavasını Türkiye ve dünyada pek çok noktaya gönderdiklerini vurgulayan Rüzgar, "Üretilen baklavaları Gaziantep’ten İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere pek çok şehre günlük olarak gönderiyoruz. Yurt dışında da Amerika, Almanya, Avusturya ve Kanada gibi birçok ülkeye baklava gönderiyoruz. Gönderimlerimizi yurt içinde ve yurt dışında ilk tazeliğini koruyacak şekilde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KALİTELİ BİRİNCİ SINIFA BAKLAVANIN FİYATI BİN 800 TL CİVARINDA"

Baklava fiyatlarından da bahseden ve kaliteli baklavanın ucuz olamayacağını ifade eden Şahin Rüzgar, "Kaliteli, birinci sınıfa baklavanın fiyatı bin 800 TL civarında. Ama iyi tatlıyı vatandaşlara ulaştırabilmek için zaman zaman kampanyalar da yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu lezzete ulaşmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

YAPIMI OLDUKÇA MEŞŞAKATLİ

İmalathanelerde baklava hamurunu oklava ile adeta kağıt inceliğinde açan ustalar, açtıkları yufkaları Antep fıstığı ve sade yağ ile harmanlayıp odun ateşiyle harlanan taş fırınlarda pişiriyor. Fırınlarda pişen baklavalar, şerbetle buluştuktan sonra ise yemeye hazır hale geliyor. Meşakkatli aşamalardan geçen Gaziantep baklavası, Kurban Bayramı’nda ağızları tatlandırmak üzere Gaziantep’ten Türkiye’nin 81 ili ile dünyanın pek çok ülkesine kargoyla gönderiliyor.