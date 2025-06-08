HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Kurban Bayramında kalp, şeker ve böbrek hastaları bu uyarıları dikkate almalı! Bayramda lezzet ve sağlık dengesine dikkat! Uzmanlar uyarıyor...

Kurban Bayramı'nda artan et ve tatlı tüketimi, kalp, diyabet ve böbrek hastaları ile yaşlılar için sağlık riskleri oluşturur. Medipol Sağlık Grubu’ndan Diyetisyen Ceren Kaplan, bayram keyfini çıkarırken sağlığı korumanın püf noktalarını anlattı. Detaylar haberimizde...

Kurban Bayramında kalp, şeker ve böbrek hastaları bu uyarıları dikkate almalı! Bayramda lezzet ve sağlık dengesine dikkat! Uzmanlar uyarıyor...
Sedef Karatay

Bayramlar, ailelerin bir araya geldiği, bol lezzetli sofraların kurulduğu özel zamanlardır. Ancak Kurban Bayramı, özellikle kırmızı et ve tatlı tüketiminde belirgin bir artışa yol açarken, kalp hastaları, diyabetliler, böbrek rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar gibi hassas gruplar için bazı sağlık riskleri taşıyor. Peki, bayramın keyfini çıkarırken sağlığımızdan ödün vermeden nasıl dengeyi koruyabiliriz? Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Ceren Kaplan, bayram boyunca dengeli beslenmenin yollarını paylaştı. Kaplan, bilinçli seçimlerle bayramın tadını çıkarmanın mümkün olduğunu vurguluyor.

thumbs_b_c_e51226224bec7b75fd688f8d869b0cc6

KIRMIZI ETİ ÖĞLE ÖĞÜNÜNDE TÜKETİN

Bayramda et tüketiminin artmasının doğal olduğunu ancak bunu dengelemek gerektiğini belirten Kaplan, “Kurban Bayramı’nda kırmızı et tüketimi sağlıklı bireyler için bile ciddi bir yük oluşturabilir. Güne hafif bir kahvaltıyla başlamak en doğrusu. Kahvaltıda mutlaka 4 yapraklı besin modelini uygulamayı öneriyoruz. Bu modelde süt grubundan olan peynir, et grubundan olan yumurta, sebze meyve ve tahıl grubu yer almalı. Bayram kahvaltılarında börek, dolma ve sarma gibi karbonhidratlı yiyecekler çok yer alıyor. Bu gibi yiyecekleri tüketiyorsak, ekmekten veya günün diğer tahıllarından feragat etmemiz gerekiyor” dedi.

thumbs_b_c_6b6077640d0605eefcfafdfd17e94a82

SALATA ETİN SİNDİRİMİNİ KOLAYLAŞTIRIR

Etin sindirimi zor bir besin grubu olduğunu hatırlatan Kaplan, “Kırmızı eti özellikle öğle öğününde tüketmek daha doğru olur. Akşam saatlerinde ağır et yemekleri mideyi zorlayabilir ve uyku düzenini de etkileyebilir. Etin yanında bol miktarda salata tüketmek sindirim sistemine destek olur. Lif içeriği sayesinde hem mideyi rahatlatır hem de doyuruculuğu artırır” diye konuştu.

thumbs_b_c_6c335162f7b94d3a364039ce2ecc7a89

TATLIYI SINIRLANDIRIN, ŞERBETLİDEN KAÇININ

Bayramlarda tatlı tüketiminin de artığını belirten Kaplan, “Her ne kadar misafirliklerde tatlı ikramı geleneksel bir alışkanlık olsa da şerbetli ve ağır tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılar tercih edilmeli” dedi. Danışanlarına, eğer baklava gibi şerbetli tatlı yiyeceklerse günde 2 dilimi geçmemelerini, sütlü tatlı tüketiminde ise 2 kaseye kadar çıkabileceklerini söylüyor.

07_2024_8_HAZIRAN_20240614_2_64324692_102006797

GÜNDE EN AZ 2,5 LİTRE SU İÇİN

Çay, kahve ve gazlı içecek tüketiminin de bayramda ciddi şekilde arttığını belirten Kaplan, su içmenin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Bayramda çay ve kahve tüketimi kaçınılmaz. Ancak mümkün olduğunca açık ve limonlu çay tercih edilmeli. Gazlı, şekerli içecekler ise günde bir bardaktan fazla olmamalı. Bu tarz içeceklerin etkilerini vücuttan atabilmek ve sindirimi desteklemek için günlük 2,5 - 3 litre arası su içmek şart.”

2 (10)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ordu’da esrarengiz ölüm: 68 yaşındaydı!Ordu’da esrarengiz ölüm: 68 yaşındaydı!
Trump’ın son hamlesi sonrası Los Angeles fena karıştı! Halk sokaklarda... Ulusal Muhafızları gönderiyorlarTrump’ın son hamlesi sonrası Los Angeles fena karıştı! Halk sokaklarda... Ulusal Muhafızları gönderiyorlar

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı kalp hastalıkları Kurban eti Kurban eti kaç saat dinlendirilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Zeyrek'in evindeki kaza ile ilgili ilk sonuçlar geldi!

Ferdi Zeyrek'in evindeki kaza ile ilgili ilk sonuçlar geldi!

Beyaz TV sunucularına uyuşturucu ticareti ve fuhuş soruşturması! Hemen kovuldular…

Beyaz TV sunucularına uyuşturucu ticareti ve fuhuş soruşturması! Hemen kovuldular…

Cemre Baysel bikinili pozlarını paylaşınca ayrıldığı sevgilisi dayanamadı! Tepki çekti

Cemre Baysel bikinili pozlarını paylaşınca ayrıldığı sevgilisi dayanamadı! Tepki çekti

Tekstil sektörünün deviydi, mali zorluğa dayanamadı!

Tekstil sektörünün deviydi, mali zorluğa dayanamadı!

Eşi ve çocuklarının yanında dövdüler! Yer: Ankara

Eşi ve çocuklarının yanında dövdüler! Yer: Ankara

Kandilli duyurdu: Silivri açıklarında deprem!

Kandilli duyurdu: Silivri açıklarında deprem!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.