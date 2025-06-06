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Kurban duası nedir, nasıl yapılır ve okunur? Türkçe, Arapça kurban duası okunuşu ve anlamı

Kurban Bayramı, her sene Müslümanlar tarafından icra edilmekte olup oldukça mühim bir yere sahiptir. Bayramın birinci günü itibarıyla vacip olarak kabul edilen kurban ibadetini yerine getirecek olan kişiler, Kurban duası ya da kurban keserken okunması gereken duaları merak etmektedir. Peki bu noktada kurban duası nedir, nasıl yapılır?

Kurban duası nedir, nasıl yapılır ve okunur? Türkçe, Arapça kurban duası okunuşu ve anlamı
Defne Vera Şahin

İçindekiler

  • Kurban duası nedir?
  • Kurban duası nasıl yapılır?
  • Kurban duası nasıl okunur?
  • Kurban duası Türkçe
  • Kurban duası Diyanet

Kurban ibadeti, İslam dinine inanan ve maddi gücü yerinde olan her bireyin yerine getirmesi gereken bir ibadet türüdür. Kurban kesme ibadeti yerine getirilirken uyulması gereken bazı kurallar mevcuttur. Bunlardan biri de kurban duası okumaktır. Kurban Bayramı süresince kurban keserken dua edildiği gibi Kurban Bayramı nedeniyle de edilmesi gereken dualar bulunur. Bu noktada Kurban duası okunuşu ve anlamı, bu ibadeti doğru şekilde yerine getirmek isteyen kişiler tarafından sıklıkla araştırılır.

Kurban duası nedir?

Kurban Bayramı’na yaklaşıldığında kurban kesme ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar bu ibadeti en doğru biçimde yerine getirmeyi isterler. Dolayısıyla bu süreçte kurban duası gibi araştırmalar sıklıkla yapılır.

İslam dinine göre bir işe başlarken olduğu gibi kurban keserken de besmele çekilmesi ve dua edilmesi gereklidir. Besmele çektikten sonra kurban duası okunması, gerçekleştirilecek olan ibadete uygun olur.

Kurban duası nasıl yapılır?

Kurban Bayramı ve kurbanlıklar ile ilgili birçok ayet ve hadis mevcuttur. Bu ayet ve hadisler Kurban Bayramı atmosferinin bereketini ifade ederler. Bu sayede kişiler Kurban ayeti ve hadislerini okuyarak Kurban Bayramı sürecini manevi açıdan rahat geçirirler. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

“Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.” (Kevser 108/2)

“Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik.” (Sâffât 37/107)

Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Allah’ın indirdiği günlerin en büyüğü Kurban Bayramı günüdür. Bunu, fazilette nefr günü (teşrik günlerinin ikinci günü) takip eder.” (Abdullah İbnu Kurt, Kütüb’ü-Sitte: Hadis no: 4561)

“Kendilerine ait birtakım yararlara tanık olsunlar. Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. İşte bunlardan yiyin, sıkıntı içindeki fakiri de doyurun”. (Hac 22/28)

“De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’ âm 6/162)

“Onlara, Adem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden), ‘And olsun seni öldüreceğim.’ dedi. Diğeri de ‘Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder.’ dedi…” (Mâide 5/27)

Kurban duası nasıl okunur?

Kurban kesme işleminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcuttur. Bunlardan biri de kesim esnasında dua okunmasıdır. Hayvan kesilirken dua okunması kurbanın bereketini artırır ve oldukça sevaptır. Ayrıca kurbanı kesecek olan kişilerle beraber çevresindekilerin de dua etmesi tavsiye edilir. Tekbir ve dua faslının son bulmasıyla beraber kesimi gerçekleştirecek olan kişi kesim işlemine başlar.

Kurban kesilirken 3 defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve Türkçe, Arapça kurban duası okunuşu ve anlamı okunur:

“İnnî veccehtu vechiye lilleżî fetara-ssemâvâti vel-arda hanîfâ(en)(c) vemâ enâ mine-lmuşrikîn(e)”

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.”

Kurban duası Türkçe

“Allah’ım! Bu kurbanı kabul eyle. Bu kurbanı Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kurbanı gibi makbul eyle. Bu ibadetimizi Senin rızan için yaptık, kabul buyur.”

Dileyenler İhlas, Felak, Nas surelerini okuyabilir, ardından dua ile şükürlerini sunabilir.

Kurban duası Diyanet

Kurban duası ve anlamı Diyanet TV’de şu şekilde aktarılmıştır:

“De ki: “Şüphesiz, benim namazım, her türlü ibadetim, kurbanım, hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Allah’a teslim olanların ilkiyim. Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü göklere ve yaradana döndürdüm. Ben Allah’a ortak koşanlardan değilim.” En’âm Suresi – 161-165. Ayet

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Kurban Bayramı dua kurban
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