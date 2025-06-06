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Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban kesene kurban eti verilir mi?

Kurban Bayramı öncesinde kurban etinin dağıtımıyla ilgili soruların yanıtları araştırılmaya başlanır. Zira paylaşmanın ve yardımlaşmanın öneminin vurgulandığı bu mübarek zamanda maddi olarak zor durumdaki kişilere yardım etmek amacıyla ihtiyaç sahiplerine belli bir miktarda kurban eti verilmesi gerekmektedir. Peki, kurban eti nasıl dağıtılır?

Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban kesene kurban eti verilir mi?
Defne Vera Şahin

İçindekiler

  • Kurban eti nasıl dağıtılır?
  • Kurban eti kimlere verilir?
  • Kurban kesene kurban eti verilir mi?

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber en çok araştırılan konulardan biri de kurban eti nasıl dağıtılır sorusudur. Kurban Bayramı kapsamında ibadetlerini dini kurallara göre gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bilhassa Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarını dikkate almaktadır. Zira Kurban Bayramı’nda kurban kesmenin temelinde Allah’ın rızasını kazanmak ve toplumda yardımlaşma hissinin pekişmesi yer almaktadır.

Kurban eti nasıl dağıtılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekildedir:

"Kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılması, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılması, bir kısmının da evde yenmesi tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte Hanefî mezhebine göre kurban etinin tamamı da evde bırakılabilir (Kâsânî, Bedâi‘, 5/80-81). Ancak durumu iyi olan Müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.
Şâfiî mezhebine göre ise kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, 8/413)."

Kurban eti kimlere verilir?

Diyanet’e göre kurban etinin bilhassa ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılması gerekmektedir. Bu davranış kurban ibadetinin temel prensiplerinden biridir. Bununla beraber komşulara, akrabalara ve misafirlere de kurban eti dağıtılabilir. Bu konuda şu tavsiyelere de dikkat edilmelidir:

  • Maddi durumu iyi olan kişilere kurban eti verilmesinde herhangi bir sakınca görülmese de öncelik yoksul kişiler olmalıdır.
  • Kurban etinin gayrimüslim komşulara verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmaz. Aksine bu davranış İslam dininin hoşgörü ve paylaşım anlayışının bir göstergesidir.
  • Kurban eti satılamaz ve bundan kazanç elde edilemez.

Kurban eti kimlere verilmez sorusuna yanıt olarak zenginlere yani kurban kesmek için maddi gücü yerinde olanlara, kurban etini satıp gelir elde etme riski olan kişilere verilmesi dinen uygun görülmemektedir.

Kurban kesene kurban eti verilir mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasındaki önemli husus, etin üçte birinin ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerektiğidir. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinin 28. ayetinde de kesilen hayvan etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gerektiği belirtilmiştir. Kurban Bayramı'nın manevi anlamına uygun bir biçimde yoksulların yüzlerinin gülmesi ve kurbanın amacının yerine getirilmesi için oldukça önemlidir.

Kurban kesen kişinin de maddi durumu çok iyi durumda değilse ve hanesindeki kişi sayısı fazlaysa kurban etinin hepsi ev içerisinde kalabilir. Fakat toplumda ihtiyaç sahibi kişilerin çoğaldığı dönemlerde kurban etinin büyük bir kısmının ve mümkünse tamamının dağıtılması daha uygun olur. Bununla beraber kurban derisi ise yoksullara verilebileceği gibi hayır kuruluşlarına da bağışlanabilir.

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