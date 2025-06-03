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Kurban eti sofrada şifa da olabilir, tehlike de! Bayramda sağlıklı kalmanın sırrı nedir? Kurban eti nasıl pişirilmelidir? Uzmanlardan öneriler...

Kurban Bayramı’nda geleneksel sofra alışkanlıklarına dikkat edilmediğinde çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, bayramda artan et, tatlı ve hamur işi tüketiminin; sindirim problemleri, kilo artışı, tansiyon yükselmesi ve kan şekeri dengesizlikleri gibi birçok sağlık sorununa yol açabileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Detaylar haberimizde...

Kurban eti sofrada şifa da olabilir, tehlike de! Bayramda sağlıklı kalmanın sırrı nedir? Kurban eti nasıl pişirilmelidir? Uzmanlardan öneriler...

Kurban Bayramı'nda geleneksel sofra alışkanlıkları nedeniyle sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini belirten Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, artan et, tatlı ve hamur işi tüketiminin birçok kişide sindirim sorunlarından kilo artışına, tansiyon yükselmesinden kan şekeri dengesizliğine kadar pek çok sağlık sorununa neden olabileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

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Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan kırmızı et, içeriğindeki yüksek protein ve demir ile sağlıklı bir besin olmasına rağmen, pişirme yöntemi nedeniyle sağlıksız bir hale gelebiliyor.

"ETİ KIZARTMA İŞLEMİ, BAZI ZARARLI BİLEŞİKLERİN OLUŞMASINA YOL AÇABİLİR"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, eti özellikle kızartma veya kavurma gibi yüksek sıcaklıkta uzun süreli işlemler yerine haşlama, fırınlama veya ızgara yöntemleriyle pişirmenin daha sağlıklı olduğunu belirterek, “Kızartma işlemi etin içerisindeki yağın doymuş yağ oranını artırır ve sindirimi zorlaştırır. Aynı zamanda bazı zararlı bileşiklerin oluşmasına yol açabilir. Etin yanında bol yeşillikli salatalara ve limonla tatlandırılmış sebze garnitürlerine de yer verilmesi gerekir" diye konuştu.

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"BU BASİT AMA ETKİLİ ALIŞKANLIKLAR, BAYRAM SONRASINDA İYİ HİSSETMEYİ SAĞLAR"

Bayramda değişen yemek düzeni ve artan kalori alımının, sindirim sistemi üzerinde stres yaratabileceğine değinen Dyt. Aksoylu, “Bu yüzden yavaş yemek, lokmaları iyice çiğnemek ve porsiyonları küçültmek, sindirim sürecini kolaylaştırmak adına oldukça etkili yöntemlerdir. Ayrıca öğünleri gün boyu dengeli bir şekilde yayarak mideye aşırı yüklenmemek, sindirim sistemini rahatlatır. Birkaç küçük yürüyüş yapmak da hem sindirim için faydalı olur hem de bayramın yoğunluğundan kaynaklanan yorgunluğu atmaya yardımcı olur. Bu basit ama etkili alışkanlıklar, bayramda rahat bir şekilde yemek yemeyi ve bayram sonrasında da iyi hissetmeyi sağlar" dedi.

"TATLI VE HAMUR İŞİ TÜKETİMİNDE DENGE ŞART"

Dyt. Aksoylu, tatlı tüketimi konusunda da şunları söyledi: “Tatlılar bayramların vazgeçilmezi olsa da, kontrolsüzce tüketildiğinde sağlığımıza zarar verebilir. Şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyve içerikli tatlılar kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı olur ve kilo alımını engeller. Özellikle şerbetli tatlıların yoğun şeker içeriği, insülin seviyesini hızla yükseltip ardından ani düşüşlere neden olabilir. Bu da hem yorgunluk yaratabilir hem de metabolizmayı olumsuz etkileyebilir. Günde bir porsiyon tatlı yeterlidir ve bu tatlıyı ana yemekten en az 2 saat sonra yemek, sindirimi daha verimli hale getirebilir. Bayramda tatlı tüketimi keyifli olsa da, her şeyde olduğu gibi dengeli olmak önemlidir."

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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