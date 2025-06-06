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Kurban kanı daireleri bastı! İstanbul'da akılalmaz olay: "Birini mi öldürdüler diye düşündüm"

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da akıllara zarar bir olay yaşandı. Kanalizasyondan gelen kurban kanı 2 dairenin içine doldu. Evler hasar görürken dairelerden birinde yaşayan vatandaş en az 150 bin TL civarı zararı olduğunu belirtirken "Sabah gördüğümde korktum. 'Birini mi öldürdüler' diye düşündüm. Kurban kesmişler" dedi.

Kurban kanı daireleri bastı! İstanbul'da akılalmaz olay: "Birini mi öldürdüler diye düşündüm"

Kazım Karabekir Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın zemin altı 1'inci katındaki 2 daire, bahçenin su giderinden ve dairelerdeki tuvaletlerin giderinden gelen kanlı su ile doldu.

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SOKAKTAKİ KANALİZASYON HATTI TIKANMIŞ

Daire sakinlerinin ihbarı üzerine adrese İSKİ ekipleri geldi.

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Ekiplerin incelemesinde, sokaktaki kanalizasyon hattının tıkanıklığı sebebiyle kirli su hattındaki suyun dairelere dolduğu tespit edildi.

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İSKİ EKİPLERİ TIKANIKLIĞI GİDERDİ

Apartman girişindeki rögar kapağını açarak gerekli işlemleri yapan İSKİ ekipleri, tıkanıklığı giderdi.

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KAÇAK KURBAN KESİMİ SKANDALI

Ev sahipleri şikayetçi olurken, kanın kaçak kurban kesimi sonrası kanalizasyona karıştığı belirtildi.

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"TUVALETTEN LAĞIM GİBİ KAN AKTI"

Daha yeni evlendiğini ve eşinin hamile olduğunu söyleyen daire sakini Hasan Kurban şöyle konuştu:

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"HER YER KAN İÇİNDE, REZİLLİK"

"Sabah kalktım, tuvalete baktığımda her yer kandı. Annemin yanına gidecektik, gidemedik.

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Her yer kan içinde, rezillik. Sabah 09.00'dan beri kanı temizlemeye çalışıyoruz. Tuvaletten lağım gibi kan geldi. İSKİ 2-3 saat sonra geldi. Eşyalarımızın hepsini attık."

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"BİRİNİ Mİ ÖLDÜRDÜLER DİYE DÜŞÜNDÜM"

Diğer dairede yaşayan Burhan Karaman ise "En az şu an 150 bin lira civarı zararım var. Eşyalarım hala kan içinde.

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Halı, havlu, yatak, hepsini attım. Sabah gördüğümde korktum. 'Birini mi öldürdüler' diye düşündüm. Kurban kesmişler" dedi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Kurban Bayramı kurbanlık kurban
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