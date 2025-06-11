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Kurbandan kurbana et kalması günah mı? Kurbandan kurbana et kalırsa ne olur?

Kurban Bayramı’nda dini ve geleneksel olarak kesilen etler aile içerisinde paylaşılır ve komşularla ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Ama kurban etinin ne kadar sürede tüketilmesi gerektiği konusu her bayram öncesinde gündeme gelir. Bazı kişiler eti hemen tüketmek isterken, bazıları ise buzluğa atıp aylarca ihtiyaçları kadarını yerler. Bu konuda dinen bir sınırlama var mı yok mu merak edilmektedir. Peki, kurbandan kurbana et kalması günah mı?

Kurbandan kurbana et kalması günah mı? Kurbandan kurbana et kalırsa ne olur?
Defne Vera Şahin

Mübarek Kurban Bayramı'nın maneviyatı bütün Müslümanları heyecanlandırmaktadır. İbadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler için en fazla araştırılan konulardan biri de kurban etinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğidir. Bu ibadet şeklinde önemli olan nokta kurbanın kesildikten sonra etin doğru bir şekilde paylaştırılması ve değerlendirilmesidir. Bu yüzden en fazla araştırılan konulardan biri kurban etinin bir sonraki seneye kalması halinde ne yapılması gerektiğidir.

Kurbandan kurbana et kalırsa ne olur?

Dini kaynaklara bakıldığında kurban etinin yenilme süresi hakkında net bir gün ve zaman sınırlaması belirtilmemiştir. Ama ibadetin amacı göz önünde bulundurulduğunda etin israf edilmemesi ve yoksullara verilmesi oldukça önemlidir.

Hz. Muhammed (s.a.v), İslam'ın ilk yıllarında, o şartlarda, o sosyal yapıda kurban etinin 3 gün içinde tüketilmesini tavsiye etmiştir. Fakat zaman geçmiş ve Cenab-ı hak Müslümanlara maddi imkanlar vermiştir. Böylece Müslümanlar gelişmiş, artık herkesin maddi durumu belli bir seviyeye gelmiştir.

Günümüzde ise kurban etinin 3 günden fazla saklanmasında herhangi bir sakınca bulunmaz. Bu ibadetin temelinde etin paylaşılması ve toplum içerisindeki yoksullara yardım edilmesi yatar. Kişinin maddi durumunun iyi olması halinde etin tamamını evde bekletip aylarca yememek ise dinen uygun görülmez. İhtiyaç olması halinde ise yeterli miktarda saklanabilir ve zaman içerisinde tüketilebilir.

Bu konunun dini yorumuyla beraber sağlık açısından da değerlendirilmesi gereklidir. Kurban etinin uygun şartlarda saklanmaması halinde hızla bozulacağı unutulmamalıdır. Kurban kesildikten sonra da etin hemen tüketilmesi de tavsiye edilmez. Çünkü ölüm sertliği bitmeden et sert olacağından sindirimi zorlaşır. Etin 24 saat boyunca dinlendirilmesi, sonrasında ise parçalara bölünüp buzdolabında ya da derin dondurucuda muhafaza edilmesi gereklidir. Etin buzdolabına yerleştirildiğinde 3 ila 5 gün arasında tüketilmesi gerekir. Derin dondurucuda ise 6 aya kadar saklanabilir.

Sağlık açısından dikkat edilmesi gereken durum ise etin dondurulup çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiğidir. Bu durum hem etin tadını bozar hem de bakteri oluşumuna yol açar. Dolayısıyla etin saklanmasıyla ilgili tüketim süresiyle beraber saklama şekli de önemlidir.

Günümüz hayat şartlarında önemli olan konu etin sağlık açısından uygun bir şekilde saklanması ve bozulmadan önce tüketilmesidir. Etler, buzdolabında birkaç gün dayanabilir. Doğru şekilde paketlenirlerse de derin dondurucuda aylarca dayanabilirler. Yani et bozulup israf edilmediği sürece kurbandan kurbana et kalması günah sayılmaz.

Kurbanlık et eğer hala sağlıklı durumdaysa 1 sene sonra da tüketilebilir. Fakat yine de kurbanın paylaşma atmosferinin gereği unutulmamalıdır. Etin büyük bir bölümünün uzun süre saklanması yerine ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak kurban ibadetinin ruhuna daha uygun bir davranış olacaktır.

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