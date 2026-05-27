HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kurbanlığı araçtan sarkıttı ceza yedi!

Bolu’da kurbanlığı bacaklarından bağlayıp hareket halindeki süt aracının arkasından sarkıtan sürücüye, 31 bin lira idari ceza uygulandı.

Kurbanlığı araçtan sarkıttı ceza yedi!

Bolu’da kurbanlığı bacaklarından bağlayıp hareket halindeki süt aracının arkasından sarkıtan sürücüye, 31 bin lira idari ceza uygulandı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Bolu-Bilecik kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen süt aracının sürücüsü, kurbanlık hayvanın bacaklarını bağlayarak aracın arka kısmından sarkıttı. Kurbanlık hayvanı canlı şekilde sarkıtarak Mudurnu ilçesi Karataş köyü yoluna kilometrelerce ilerleyen sürücü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vicdan sızlatan o anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve büyük tepki toplaması üzerine ekipler harekete geçti. Plakası tespit edilen aracın sürücüsü hakkında ilgili kurumlarca idari işlem başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından sürücüye, polis ekiplerince trafik kurallarını ve taşıma güvenliğini ihlalden 26 bin lira, Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 5 bin lira olmak üzere toplamda 31 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ettiŞehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
HTS kayıtları hepsini yalanladıHTS kayıtları hepsini yalanladı

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.