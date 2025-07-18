HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kurdeleleri komutanlar kesti! MSÜ yerleşkelerinde camiler açıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek bağlandı

Milli Savunma Üniversitesi yerleşkelerinde yapımı tamamlanan camilerin açılış töreni düzenlendi. Kurdeleleri komutanlar keserken Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı illerdeki törene uzaktan bağlantı gerçekleşti.

Kurdeleleri komutanlar kesti! MSÜ yerleşkelerinde camiler açıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek bağlandı
Hazar Gönüllü

"Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkelerindeki Camilerin Açılış Töreni" gerçekleşti. Bursa, İstanbul, Yalova, İzmir ve Balıkesir'de törenler eş zamanlı olarak düzenlendi.

Kurdeleleri komutanlar kesti! MSÜ yerleşkelerinde camiler açıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek bağlandı 1

KURDELELERİ KOMUTANLAR KESTİ

6 caminin açılışı dualar eşliğinde gerçekleşti. Açılış töreninde kurdeleleri komutanlar kesti.

ERDOĞAN: 9 CAMİMİZİ PEYGAMBER OCAĞIMIZA KAZANDIRMIŞ OLUYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki törene katılırken diğer illerdeki törenlere de canlı bağlantı gerçekleştirerek seslendi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Hava Harp Okullarımızdaki 3 camimizi tamamlayıp hizmete almıştık. Şimdi de 864 kişi kapasiteli Milli Savunma Üniversitesi Rektörlük Camiimizin açılışını yapıyoruz.

Kurdeleleri komutanlar kesti! MSÜ yerleşkelerinde camiler açıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek bağlandı 2

  • Balıkesir'deki 1183 kişi kapasiteli Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Camiimizin Yalova Altınova'daki 725 kişi kapasiteli Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Camiimizin ve İzmir Gaziemir'deki 1043 kişi kapasiteli Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Camiimizin açılışını inşallah canlı bağlantılarla hep birlikte yapacağız.

  • 9 yeni camimizi peygamber ocağımıza kazandırmış oluyoruz. Camilerimizin her biri Selçuklu dönemlerinin üslup ve zarafeti ile birbirinden seçkin mimari unsurlarını ihtiva ediyor.

  • Bu camilerde okunacak ezan edilecek dua ve ibadetlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen her bir kardeşimize teşekkür ediyorum. Sayın rektörün şahsında tüm komutanlarımızın üniversite yönetimine bu güzel eserlerin inşasına vesile olmak için şahsım milletim adına ve kalbi tebriklerimi iletiyorum.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaz ayında dikkat: Taş oluşma riskini artırıyor!Yaz ayında dikkat: Taş oluşma riskini artırıyor!
AK Partili Yayman'dan seçim açıklaması: '2028 dışında bir tarih yoktur; gündemde erken seçim yoktur”AK Partili Yayman'dan seçim açıklaması: '2028 dışında bir tarih yoktur; gündemde erken seçim yoktur”

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Üniversitesi açılış tören cami
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP'li ismin fotoğrafındaki 'Öcalan' detayı gündem oldu

MHP'li ismin fotoğrafındaki 'Öcalan' detayı gündem oldu

MEB takvimi açıkladı! 10 Kasım kararı tartışma yarattı

MEB takvimi açıkladı! 10 Kasım kararı tartışma yarattı

Evli kadından eski sevgilisine işkence! Kulağı ve burnu koparıldı

Evli kadından eski sevgilisine işkence! Kulağı ve burnu koparıldı

Fenerbahçe'de 'KAP' an meselesi! Sarı-Lacivertliler tek uçakla 2 dünya yıldızı getiriyor

Fenerbahçe'de 'KAP' an meselesi! Sarı-Lacivertliler tek uçakla 2 dünya yıldızı getiriyor

Herkes aynı detayı fark etti! Gündem olan röportaj...

Herkes aynı detayı fark etti! Gündem olan röportaj...

Otomobilde cinsel ilişkiye girerken, mahalleli sopalarla bastı!

Otomobilde cinsel ilişkiye girerken, mahalleli sopalarla bastı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.