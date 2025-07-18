Kurdeleleri komutanlar kesti! MSÜ yerleşkelerinde camiler açıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek bağlandı

Balıkesir'deki 1183 kişi kapasiteli Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Camiimizin Yalova Altınova'daki 725 kişi kapasiteli Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Camiimizin ve İzmir Gaziemir'deki 1043 kişi kapasiteli Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Camiimizin açılışını inşallah canlı bağlantılarla hep birlikte yapacağız.

9 yeni camimizi peygamber ocağımıza kazandırmış oluyoruz. Camilerimizin her biri Selçuklu dönemlerinin üslup ve zarafeti ile birbirinden seçkin mimari unsurlarını ihtiva ediyor.