“Kürdistan işgalden kurtulacak” dedi sözleri büyük tepki çekti! Yurt dışında kaçak, kim bu İbrahim Halil Baran!

Dün gece yaptığı video paylaşımında kullandığı sözler tepki çeken İbrahim Halil Baran kimdir? X hesabından paylaşımlar yapan İbrahim Halil Baran’ın daha önce Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne kurum ve kuruluşlara tahrik suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası aldığı bu cezayı öğrendikten sonra yurt dışından ülkeye dönmediği tespit edildi.

SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ!

“Onlar bize selamun aleyküm dediklerine bile bu bir şiddet ilişkisidir” diyerek toplumu geren ve terörsüz Türkiye sürecine ciddi zarar veren bu kişinin sözleri infiale neden oldu.

"Kürdistan, Türkiye'yi bölen bir şey değildir. Kürdistan işgalden kurtulacak. Biz bütün değiliz ki bölmeye çalışalım onlar gelmişlerdir ve bizim ülkemizi işgal etmişlerdir. Onlar bize selamun aleyküm dediklerinde bile bu bir şiddet ilişkisidir. Tartışmalı bölgelerin hepsi bizimdir, böyle yaklaşmak durumundayız. Türkiye'nin Kürdistan'da varlığını savunanlar var. "

YURT DIŞINDA KAÇAK

2022'den beri yurt dışında hayatını sürdüren İbrahim Halil Baran'ın "Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne, kurum ve kuruluşlara devlet kurumuna tahrik" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı aranması olduğu için Türkiye'ye dönmediği tespit edildi!