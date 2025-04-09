Kurduğu fotokapanlarla 13 yıldır yaban hayatı kayıt altına alıyor!

Malkara'da kamu kurumunda memur olarak çalışan Erim Başkütük, 13 yıl önce boş zamanlarında başladığı doğa gezilerinde, bölgedeki doğal yaşamı kayıt altına almak adına fotokapanlar kurmaya başladı. Zamanla bölgede yaptığı gezintilerde yaban hayatı kaydeden Başkütük; kurt, karaca, domuz, porsuk ve tilki gibi çok sayıda hayvanı görüntüledi. Çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşan Başkütük, çok sayıda beğeni aldı.

DOMUZ, KARACA, PORSUK, TİLKİ, SANSAR, KURT...

Çalışmasına ilişkin konuşan Başkütük, "Çocukluğumdan beridir doğaya karşı büyük bir ilgim ve merakım var. Yaban hayatını gözlemlemeyi çok seviyorum. Trakya bölgesinde domuz, karaca, porsuk, tilki, sansar, kurt gibi türleri görüntüledim. Son zamanlarda özellikle uğraştığım bir tür vardı, yakın zamanda onu da görüntülemeyi başardım. O da yaban kedisiydi" dedi.

'DOĞAYI KORUMAK, GELECEĞİ KORUMAKTIR'

Başkütük, fotokapanlarla doğayı gözlemlediğini ifade ederek, "Kurduğum fotokapanlarla sadece hayvanları değil, doğanın sessizce değişimlerini de kaydediyorum. Doğanın ritmi hızla değişiyor ki maalesef bu kötü yönde. Benim bu çalışmaları yapmamdaki asıl amaç, küresel iklim değişikliğine küçük de olsa bir farkındalık oluşturmak. Doğayı korumak demek sadece doğayı korumak değildir, geleceğimizi de korumak demektir" diye konuştu.

(DHA)