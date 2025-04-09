HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kurduğu fotokapanlarla 13 yıldır yaban hayatı kayıt altına alıyor!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde doğa tutkunu Erim Başkütük, 13 yıldan beri kurduğu fotokapanlar ile Trakya’daki yaban hayatı kaydediyor.

Kurduğu fotokapanlarla 13 yıldır yaban hayatı kayıt altına alıyor!
Çiğdem Sevinç

Malkara'da kamu kurumunda memur olarak çalışan Erim Başkütük, 13 yıl önce boş zamanlarında başladığı doğa gezilerinde, bölgedeki doğal yaşamı kayıt altına almak adına fotokapanlar kurmaya başladı. Zamanla bölgede yaptığı gezintilerde yaban hayatı kaydeden Başkütük; kurt, karaca, domuz, porsuk ve tilki gibi çok sayıda hayvanı görüntüledi. Çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşan Başkütük, çok sayıda beğeni aldı.

KURDUGU-FOTOKAPANLARLA-13-YILDIR-YABAN-H_650469_192738

DOMUZ, KARACA, PORSUK, TİLKİ, SANSAR, KURT...

Çalışmasına ilişkin konuşan Başkütük, "Çocukluğumdan beridir doğaya karşı büyük bir ilgim ve merakım var. Yaban hayatını gözlemlemeyi çok seviyorum. Trakya bölgesinde domuz, karaca, porsuk, tilki, sansar, kurt gibi türleri görüntüledim. Son zamanlarda özellikle uğraştığım bir tür vardı, yakın zamanda onu da görüntülemeyi başardım. O da yaban kedisiydi" dedi.

KURDUGU-FOTOKAPANLARLA-13-YILDIR-YABAN-H_650470_192738

'DOĞAYI KORUMAK, GELECEĞİ KORUMAKTIR'

Başkütük, fotokapanlarla doğayı gözlemlediğini ifade ederek, "Kurduğum fotokapanlarla sadece hayvanları değil, doğanın sessizce değişimlerini de kaydediyorum. Doğanın ritmi hızla değişiyor ki maalesef bu kötü yönde. Benim bu çalışmaları yapmamdaki asıl amaç, küresel iklim değişikliğine küçük de olsa bir farkındalık oluşturmak. Doğayı korumak demek sadece doğayı korumak değildir, geleceğimizi de korumak demektir" diye konuştu.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mahir Polat hakkında karar verildiMahir Polat hakkında karar verildi
Diyarbakır ve Şırnak’ta toz taşınımı etkili oldu!Diyarbakır ve Şırnak’ta toz taşınımı etkili oldu!

Anahtar Kelimeler:
fotokapan hayvan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Başbuğ sessizliğini bozdu! Yaptığı yoruma çok sayıda tepki geldi

Başbuğ sessizliğini bozdu! Yaptığı yoruma çok sayıda tepki geldi

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

Burcu Köksal AK Partili Meclis üyesini dışarıya attı

Burcu Köksal AK Partili Meclis üyesini dışarıya attı

SON DAKİKA | AB'den ABD'ye gümrük resti! 21 Euroluk darbe

SON DAKİKA | AB'den ABD'ye gümrük resti! 21 Euroluk darbe

Trump durdurak bilmiyor, ABD'nin sıradaki hamlesi bu kez fişi çekebilir!

Trump durdurak bilmiyor, ABD'nin sıradaki hamlesi bu kez fişi çekebilir!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.