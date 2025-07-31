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Kürek sörfü yaparken denize düşmüştü! 7 gündür aranıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kürek sörfü yaptıkları sırada denize düşen 2 kişiden kayıp olan Turgay Tarakçı için 7'nci günde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik botları denizden, bir helikopter de havadan arama yapıyor.

Kürek sörfü yaparken denize düşmüştü! 7 gündür aranıyor

Olay, 25 Temmuz akşamı, Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda meydana geldi. Semih Turan ve Turgay Tarakçı, kürek sörfü yaptığı sırada suya düştü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler Turan'ı kurtarıp kıyıya çıkardı. Tarakçı için ise ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı.

Kürek sörfü yaparken denize düşmüştü! 7 gündür aranıyor 1

HAVADAN VE DENİZDEN ARANIYOR

Kaza öncesi Semih Turan ve Turgay Tarakçı’nın kürek sörfü yaptığı anları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü.

Kürek sörfü yaparken denize düşmüştü! 7 gündür aranıyor 2

Öte yandan, Tarakçı ve arkadaşı Turan'ın kürek sörfü ile denize açılma anları bir işletmenin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Kürek sörfü yaparken denize düşmüştü! 7 gündür aranıyor 3

Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ile bölgede Turgay Tarakçı'yı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarına 1 helikopterle de havadan destek veriliyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla sörf
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