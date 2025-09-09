HABER

Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını kırmak için 31 Ağustos’ta İspanya’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosunun ana teknesine dronlu saldırı düzenlendi. Filoya ait tüm tekneler tedbir amaçlı boşaltıldı. Liman bölgesinde güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, limanı araç ve insan girişine kapattı.

Devrim Karadağ

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle düzenlenen Küresel Sumud Filosu'nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, İspanya'dan gelen teknelerden birine dronlu saldırı düzenlediği belirtildi.

"GEMİNİN BİR KISMI ALEV ALDI"

Açıklamada, "Tunus'un Sidi Busaid Limanı'nda Küresel Sumud Filosu'na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı. Teknedeki aktivistlerden aldığımız bilgiye göre, bir drondan tekneye yangın çıkaracak bir maddenin fırlatıldığı yönünde." ifadelerini kullandı.

Liman bölgesinde güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, limanı araç ve insan girişine kapattı.

Saldırıya ilişkin Tunus makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

BM RAPORTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

BM Filistin Raportörü Francesca Albanese de sosyal medyadan açıklama yaptı.

Albanese, filoya seslenerek, "Sizinle ve adalet, insan hakları,onur için mücadele eden herkesle birlikteyim. Barışı silahlarla değil, barışla inşa ederiz. Gazze yalnız değil." ifadelerini kullandı.

FİLODAKİ TÜRK AKTİVİST KONUŞTU: GAZZE'YE DOĞRU DEVAM EDECEĞİZ

Filoda bulunan Türk aktivistlerden Yasemin Acar, saldırıya ilişkin NTV'ye değerlendirmelerde bulundu.

Herkesin durumunun iyi olduğunu ifade eden Acar, "Bütün gemilerdeki aktivistleri maalesef gemilerden almak zorunda kaldık. Herkesi otellere yerleştiriyoruz şu an. Polisler gemilerimizi gözetim altında tutuyor." dedi.

Saldırıyı kimin gerçekleştirmiş olabileceğine dair de açıklamalarda bulunan Acar, "Bu drone kesinlikle İsrail'den geldi. Çünkü bu akşam İsrail, Malta'da yaptıkları gibi yine bir uçak yollayıp, aynı şekilde saldırıyı gerçekleştirdi." dedi. Acar, teknelerin ön tarafında petrol taşındığını, İsrail'in bunu bilerek büyük bir patlama planlamış olabileceklerini dile getirdi.

İsrail'in bu saldırıyı gerçekleştirerek kendilerine 'Gelmeyin' mesajı verdiğini ifade eden Acar, yollarına devam edeceklerini, insani yardım taşıdıklarını ve ablukayı kırmak istediklerini söyledi.

Gazze'ye doğru devam edeceklerini belirten Acar, hala Çarşamba günü yola çıkmayı planladıklarını söyledi.

22 TEKNE TUNUS'TA BULUŞMUŞTU

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye yardımlara yönelik İsrail ablukasını kırmak için 31 Temmuz'da İspanya'nın Barselona kentinden yola çıkmıştı.

Filodaki 22 tekne, dün Tunus'ta buluşmuştu. Aktivistler, yarın limandan ayrılarak Gazze'ye hareket edecekti.

Tunus’tan Küresel Sumud Filosuna katılmak üzere aralarında onlarca Türkün de olduğu farklı ülkelerden ve Tunuslu 150 civarında aktivist 1 Eylül’den bu yana teknelere binmek üzere hazırlanıyor.

SUMUD NE DEMEK?

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor.

Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

