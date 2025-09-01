Küresel tehdit alarmı: Ağrı kesici kullananlar dikkat! Ölümcül tehlike uyarısı: “Zamanımızın en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri”

Avustralya’da yapılan yeni bir araştırma, milyonlarca kişinin her gün kullandığı ibuprofen ve parasetamol gibi yaygın ağrı kesicilerin, antibiyotik direncini artırarak ölümcül enfeksiyonlara zemin hazırlayabileceğini ortaya koydu. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen çalışmada, bu ilaçların bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirme sürecini hızlandırdığı gözlemlendi.

BAKTERİLER DAHA HIZLI MUTASYONA UĞRUYOR

Araştırmada, özellikle E.coli gibi insan bağırsağında yaygın bulunan ve gıda kaynaklı salgınlara yol açabilen bakteriler incelendi. 37 derece sıcaklıkta petri kaplarında yapılan deneylerde, ağrı kesicilere maruz kalan bakterilerin, siprofloksasin gibi antibiyotiklere karşı daha hızlı direnç geliştirdiği belirlendi. Bu durum, özellikle yaşlı bakım evlerinde sık antibiyotik kullanan bireyler için ciddi bir risk oluşturuyor.

“ANTİBİYOTİK DİRENCİ SADECE ANTİBİYOTİKLERLE İLGİLİ DEĞİL”

Çalışmayı yürüten mikrobiyal direnç uzmanı Dr. Rietie Venter, “Bu çalışma, birden fazla ilacın birlikte kullanımının potansiyel risklerini açıkça ortaya koyuyor. Antibiyotik direnci artık sadece antibiyotiklerle sınırlı bir sorun değil” dedi.

Araştırma, ibuprofen ve parasetamolün tek başına veya birlikte kullanımının, bakterilerin çoklu antibiyotik sınıflarına karşı direnç kazanmasına neden olduğunu gösterdi.

KÜRESEL BİR TEHDİT OLABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), antibiyotik direncini “zamanımızın en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri” olarak nitelendiriyor. Her yıl yaklaşık 1,27 milyon kişi, antibiyotik direnci nedeniyle hayatını kaybediyor. Araştırmanın bulguları, bilim dergisi tarafından yayımlandı.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, ağrı kesicilerin kullanımında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle kronik hastalıkları olan ve sık ilaç kullanan bireylerin, doktor kontrolü olmadan bu ilaçları uzun süre kullanmaktan kaçınmaları öneriliyor.

Bu çalışma, ağrı kesicilerin bilinçsiz kullanımının küresel sağlık üzerindeki etkilerine dair yeni bir tartışma başlatabilir.