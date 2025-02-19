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Kurşun kalemler neden kurşun içermez? Adı neden kurşun?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
18.02.2025 15:52
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Günümüzde gerek şekilleri gerekse renkleri ile öne çıkan çeşitli kalem modelleri vardır. Kimi kalemler yağlı bir forma sahipken kimileri ise boya gibi maddelerden oluşmaktadır. Bu kalem modellerinden biri yaygın olarak okullarda ya da iş yerlerinde kullanılan kurşun kalemlerdir. Kurşun kalemin ismi kurşun olmasına rağmen yapım aşamasında kurşun maddesi kullanılmamaktadır. Peki, yazı yazmak veya çizim yapmak için sıklıkla tercih edilen kurşun kalemler neden kurşun içermez, adı neden kurşun?

Kurşun kalemler neden kurşun içermez? Adı neden kurşun?

İçindekiler

  • Kurşun kalemler neden kurşun içermez?
  • Adı neden kurşun?
  • Kurşun kalem nerelerde kullanılır?

Çeşitli amaçlar için üretilmiş olan birçok farklı kalem türü bulunmaktadır. Dolma kalem, tükenmez kalem, keçeli kalem, jel mürekkepli kalem, fosforlu kalem, bu kalem türlerinden sadece birkaçıdır. Bir de sıklıkla okullarda, ofislerde ya da ev ortamında kullanılan kurşun kalemler vardır. Kurşun kalemin en dikkat çekici özelliği kurşun içermemesidir. Kurşun içermeyen bir kalemin isminin neden kurşun olduğu konusu tamda bu noktada önem kazanmaktadır.

Kurşun kalemler neden kurşun içermez?

Herhangi bir kâğıt üzerine yazı yazma ya da çizim yapma gibi işlemleri gerçekleştirebilmek için kalem denilen araca ihtiyaç duyarız. Kurşun kalem de yaygın olarak kâğıt üzerine çeşitli işlemleri yapmak için kullanılan kalem türlerinden biridir. Pek çok kişi bu kalem türünün kurşun maddesinden yapıldığını düşünülmektedir. Ancak bu bilgi doğru değildir.

Kurşun kalemler genel olarak kâğıt üzerinde iz yapan, katı bir forma sahip grafit ve kil denilen maddelerin birleşimiyle üretilmektedir. Kalemin içindeki grafit maddesi ne kadar fazla olursa kalemin rengi de o kadar koyu bir hal almaktadır.

Kurşun kalemin ismi kurşun olarak geçmesine rağmen içerisinde kurşun maddesi bulunmamaktadır. Bu kalemin tarihi ise 1500’lü senelere kadar uzanmaktadır. O dönemlerde yazı yazmak için kâğıt denilen madde henüz yoktu. Kâğıt yerine otsu bir bitki olarak bilinen papirüs bitkisinin sap kısımları kullanılmaktaydı. Kalın bir kâğıt görünümüne sahip olan papirüslerin üzerine kurşun kalem olarak tabir edilen kurşun parçaları kullanılarak, yazılar yazılmaktaydı. Geçmişten günümüze bu şekilde gelen kurşun kalemler, Romalılar dönemindeki terminolojik karışıklıktan dolayı bu isimle anılmaktadır.

Adı neden kurşun?

Kurşun kalem birçok alanda kullanılan kalem türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kalemler kurşun adıyla anılmasına rağmen yapımında herhangi bir kurşun maddesi kullanılmamaktadır.

Kurşun kalemin tarihi Romalılar zamanına kadar dayanmaktadır. Romalılar döneminde yazı yazmak için kurşun parçaları kullanıldığından ismi kurşun kalem olarak kalmıştır. Bunun yanı sıra kurşun kalemin ham maddesi grafit ve kilden meydana gelmektedir. O dönemlerde bu tür maddelerle alakalı yeterli bilgi birikimi olmadığından grafit maddesinin bünyesinde kurşun olduğu düşünülüyordu.

Kurşun kalemlerde grafit maddesi kalemin rengini belirlerken, kil maddesi ise kalemin sertliğini belirlemektedir. Kil maddesi çok fazla olduğunda kalemin uç kısmı daha sert olmaktadır. Günümüzde yaygın olarak gri-siyah karışımına sahip kurşun kalem renkleri vardır. Kurşun kalemlerin dış yüzeyleri ise sarı, mavi, yeşil, kırmızı gibi renklerde üretilebilmektedir.

Kurşun kalem nerelerde kullanılır?

Kurşun kalem kendi içerisinde iki farklı şekilde incelenmektedir. Bunlardan ilki mekanik kurşun kalem ismiyle anılan ve yaygın olarak teknik çizimler yapmak için kullanılan kurşun kalem türüdür. Bir diğer kurşun kalem çeşidi ise ahşap kurşun kalem modelidir.

Ahşap kurşun kalemler genel olarak evlerimizde, çalışma alanlarında ya da okullarda kullandığımız kalemdir. Bu kalemlerin çevresi ahşap malzeme ile kaplı olduğundan ismi de ahşap kurşun kalem olarak ifade edilmektedir. Kurşun kalemler yalnızca çizim, yazı yazma gibi işlemler için değil, resim yapmak için de tercih edilen kalem çeşitlerinden biridir.

Kurşun kalem bünyesinde bulunan grafit maddesinin yoğunluğu kalemin rengini belirlemekte ana kriterdir. Kâğıt başta olmak üzere; karton, defter gibi birçok alanda kurşun kalemi kullanmak mümkündür. Kurşun kalemin ucu bitmeye başladığında açmak için kalemtıraş denilen araçtan yararlanılmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
kurşun kalem
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