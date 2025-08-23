Kurtalan Ulu Cami minaresinde tehlike arz eden çatlaklar oluştu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bulunan Ulu Cami’nin minaresinde derin çatlaklar ve yapısal bozulmalar tespit edildi. Minarenin dış yüzeyinde yer yer dökülmelerin ve büyük çatlakların oluştuğu, bazı kısımlarda ise parçaların kopma tehlikesi bulunduğu gözlemlendi.

Çevre sakinleri, minarenin mevcut yapısal durumunun vatandaşlar için ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti. Vatandaşlar, muhtemel kazaların önlenmesi amacıyla minarenin acilen bakım ve onarımdan geçirilmesini ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep etti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır