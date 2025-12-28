Kişilerin dudaklarında kuruma ya da çatlama gibi sorunlar genel olarak soğuk havalarda kış aylarında yaşanır. Ancak bazı başka nedenlere bağlı olarak da bu problemler ortaya çıkabilmektedir. Dudak kuruluğuna yol açabilen birçok unsur bulunmaktadır. Özellikle kişilerin yetişkinlik dönemlerinde enfeksiyonlardan kaynaklı çeşitli etkenler ile çocuklarda beslenme soruları ve eksiklikleri dudak kuruluğu sorununa yol açabilmektedir.

Dudaklarda olduğu gibi dilin yüzeyinde de bazı çatlaklar ya da yaralar oluşabilmektedir. Bu yarıklar ve çatlaklar çoğu zaman geçici olurlar ve zararsız olarak değerlendirilirler. Ancak bu rahatsızlıklar bazen doğuştan da gelebilir ve daha uzun süreli olarak yaşanabilir. Dilde meydana gelen çatlakların geçebilmeleri için çeşitli önlemler alınabilmektedir. Örnek olarak yeteri kadar su tüketmek, ağız hijyenine önem vermek çok baharatlı ya da sıcak içeceklerden ve yiyeceklerden uzak durmak bu önlemlerden bazılarıdır.

Çatlaklar oluşan dil ya da diğer adı ile dil çatlağı genel olarak bulaşıcı bir durum değildir. Çünkü dil çatlakları viral ya da bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklı olarak meydana gelmemiş olabilir. Hem dilde hem de dudaklarda meydana gelen çatlaklar çoğunlukla ağız hijyenine dikkat etmemek gibi nedenlere bağlı olarak yaşanmaktadır.

Kurulukta dudaklarımız çatlayıp kanarken dilimiz neden çatlamaz?

Dudaklar özellikle kurudukları zaman soğuk hava ya da yeterince nemlenmemesi gibi nedenlere bağlı olarak çatlayabilir hatta kanayabilirler. Aynı şekilde dilde de bazı çatlaklar ve yaralar meydana gelebilir. Ağızda kuruluk meydana gelmesi bazı zamanlarda dilde de çatlaklar oluşmasına neden olabilmektedir. Ancak her zaman kuruluk durumunda dudaklar çatlayıp kanarken dilin yüzeyinde çatlaklar ya da yaralar oluşmayabilir.

Kişilerde dil yüzeyinde çatlaklar oluşması birçok farklı nedene bağlı olarak yaşanabilen bir durumdur. Bazı hastalıklar, sendromlar ya da bakteriyel enfeksiyonlar dilde yaralara ya da kuruluktan meydana gelen çatlaklara yol açabilmektedir. Kuruluk durumunda dudaklar çatlayıp kanayabildiği halde dilde çatlaklar olmayabilir.

Bu durumun nedeni genel olarak dudakların ve dilin yüzeyinin yapılarının ve özelliklerinin birbirlerinden farklı olmasıdır. Dudaklar çevresel faktörlerden gelen zararlara daha açıktır ve nemini çok kolay ve hızlı bir şekilde kaybedebilmektedir.

Oysa dil yüzeyinde oluşan çatlaklar dudaklara göre daha çabuk iyileşebilir ya da dudaklar çatlarken dil yüzeyinde bir çatlama olmayabilir. Çünkü dil ve yanak mukozası olan ağız içi dokusu tükürük ile sürekli olarak temas halindedir ve nemli kalır. Ancak dudaklar her zaman nemli kalamayabilir. Bu noktada dış etkenler dereye girer ve bu dış etkenler genel olarak soğuk hava gibi nedenlerdir.

Daha uzun süre nemli kalabilen dil yüzeyinde çatlaklar dudaklarda meydana gelen çatlaklara göre daha az yaşanan bir durumdur. Ağız ve dil kuruluğu sadece susuzluk ya da soğuk hava ile ilişkili bir durum da değildir. Sindirim sisteminden sağlıksız beslenmeye kadar birçok neden dudaklarda ya da dil yüzeyinde kuruluk durumuna yol açabilmektedir.

Dudaklarda oluşan çatlaklar neden meydana geldiğine bağlı olarak farklı tedavi yolları ile iyileştirilebilmektedir. Bu yüzden uzun süreli çatlaklarda ya da kanama ve kuruluklarda mutlaka doktora danışılması gerekmektedir. Eğer dudak kuruluğu durumunun altında yatan ciddi bir hastalık ya da genetik bir unsur yoksa genel olarak dudakların çatlaması durumu yeteri kadar nemlendirilmemiş olması ile ilgilidir.