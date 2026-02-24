Kurumaya yüz tutmuştu! O barajda doluluk oranı yüzde 50 seviyelerine yaklaştı

Geçtiğimiz yaz mevsiminde yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düştüğü barajda, yağışların gerçekleşmesiyle birlikte doluluk oranı yaklaşık 50 seviyelerine ulaştı. Yaz aylarında bölge genelinde etkili olan sıcak hava ve yetersiz yağış, hem tarımsal sulamada hem de hayvancılık faaliyetlerinde endişeye neden olmuştu. Özellikle Selevir Köyü ve çevresindeki üreticiler, barajdaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle zor bir dönem geçirmişti.

Son iki aydır aralıklarla devam eden sağanak yağışlar ise baraj havzasında önemli bir toparlanma sağladı. Su seviyesinin yükselmesi, bölge çiftçisi için umut olurken, önümüzdeki sulama sezonu için de moral kaynağı oldu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır