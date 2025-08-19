HABER

Kurusıkı silahla kuyumcu soymaya kalktı! Esnaftan meydan dayağı yedi

Karabük'te elinde inşaat eldiveni ve maskeli bir kişi, kurusıkı tabancayla kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı. Dükkan sahibinin silah çekmesiyle panikle yere yatan soyguncu, komşu esnafın gelmesiyle meydan dayağı yedi.

Kurusıkı silahla kuyumcu soymaya kalktı! Esnaftan meydan dayağı yedi

Olay, kent merkezinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan bir iş hanındaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Elinde inşaat eldiveni, yüzünde maskeli olan M. G. (48) isimli şüpheli, yanındaki kurusıkı silahı çıkartıp, iş yerine girerek soygun girişiminde bulundu.
Soyguncu M. G., kuyumcu çalışanı Sedat Orhan'a silahı uzatarak cebinden çıkarttığı poşete altınları doldurmasını istedi. O sırada dükkanın üst katında oturan iş yeri sahibi Mustafa Diktepe aşağı indi.

Kurusıkı silahla kuyumcu soymaya kalktı! Esnaftan meydan dayağı yedi 1

MEYDAN DAYAĞI ATTILAR

Üzerindeki silahı çekerek şüpheliye doğrultarak, bir anda kendini yere attı. Kuyumcu Mustafa Diktepe ve çalışanı, soyguncuyu derdest ederek elindeki silahı alırken, soygun girişimini görüp dükkana gelen komşu esnafında müdahalesiyle, soyguncu meydan dayağına maruz kaldı. Dakikalarca yerde dayak yiyen soyguncuyu, kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı.

Kurusıkı silahla kuyumcu soymaya kalktı! Esnaftan meydan dayağı yedi 2

"BURASI BENİM KIRMIZI ÇİZGİM"

Yaşadıklarını anları anlatan kuyumcu Mustafa Diktepe, dükkanında eşi, yeğeni ve kardeşi ile birlikte çalıştığını ifade ederek, "Burası benim ekmek teknem ve ailem. Silahı gördüğüm için silah çektim. O arada zaten onu etkisiz hale getirdik. Burası bizim ekmek teknemiz. Ben burada eşimle yeğenimle kardeşimle çalışıyorum. Hem ekmek teknem hem de ailem. Burası bizim kırmızı çizgimiz. Kim hangi niyetle gelirse karşılığını alır. Kötü niyetle geldi. Böyle olmasaydı, yaşanmasaydı. Allah hiçbir esnaf arkadaşımıza yaşatmasın, göstermesin. Kötü bir şey. Ama en azından emniyetimiz hemen iki dakika içinde müdahale etti. Bize bile fırsat vermediler desem yeridir. Koşa koşa gelmişler Çok sağ olsunlar. Butondan önce zaten koşa koşa çıkmışlar ihbarı alınca. Emniyetimizden de, müdürümüzden de Allah razı olsun" diye konuştu. (İHA)

Kurusıkı silahla kuyumcu soymaya kalktı! Esnaftan meydan dayağı yedi 3

