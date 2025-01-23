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  4. Kuş çarpan Eurofighter Typhoon savaş uçağının pilotu, kanopiyi fırlatarak acil iniş yaptı

Kuş çarpan Eurofighter Typhoon savaş uçağının pilotu, kanopiyi fırlatarak acil iniş yaptı

23.01.2025 23:32
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23.01.2025 23:32
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İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının pilotu, kuş çarpması sonucu kokpit bölümünü saran kanopiyi fırlatarak acil iniş yaptı.

İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağına Kuzey Denizi üzerinden uçuş yaptığı sırada kokpit bölümüne kuş çarptı.

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Kazanın ardından pilot, kokpit bölümünü saran kanopiyi fırlatarak Lincolnshire'daki hava üssüne acil iniş yaptı.

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Yetkililer, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak, kanopisi olmayan jete başka bir jetin üsse kadar eşlik ettiği ve uçuşun çok alçaktan ve yavaş bir hızda yapıldığını ifade etti. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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