Kuş çarpan Eurofighter Typhoon savaş uçağının pilotu, kanopiyi fırlatarak acil iniş yaptı

İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağına Kuzey Denizi üzerinden uçuş yaptığı sırada kokpit bölümüne kuş çarptı.



Kazanın ardından pilot, kokpit bölümünü saran kanopiyi fırlatarak Lincolnshire'daki hava üssüne acil iniş yaptı.

Yetkililer, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak, kanopisi olmayan jete başka bir jetin üsse kadar eşlik ettiği ve uçuşun çok alçaktan ve yavaş bir hızda yapıldığını ifade etti. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır