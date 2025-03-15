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Kuşadası’na yaz geldi, plajlar doldu

15.03.2025 16:53
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Aydın’ın gözde turizm merkezi Kuşadası’nda hava sıcaklıklarının 28 dereceyi bulmasıyla birlikte sahiller doldu taştı. Yazdan kalma günleri fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, deniz sezonunu erken açtı.

Kuşadası’na yaz geldi, plajlar doldu

Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı başta olmak üzere, sahil sitelerinin plajları ve halk plajları yoğun ilgi gördü. Tatilciler sıcak havanın tadını çıkarırken, plajlarda renkli görüntüler oluştu. Deniz suyunun ideal sıcaklığa ulaşmasıyla birlikte yüzme keyfi yapanların yanı sıra sahilde güneşlenenler ve yürüyüş yapanlar da dikkat çekti.

Esnaf ise hareketliliğin sezon öncesi başlamasından oldukça memnun oldu. Kafe ve restoranlar, plaj keyfi yapan misafirlerine serinletici içecekler ve deniz ürünleri sunarak yaz havasını tam anlamıyla hissettirdi.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtirken, tatilciler şimdiden Kuşadası’nda yazın keyfini sürmeye başladı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası
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