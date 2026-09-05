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Kuşadası’nda 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı bina, yıkım çalışması sırasında çöktü. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kuşadası’nda 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü

Olay, saat 16.00 sıralarında Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenilenmesine karar verilen 5 katlı binanın yıkılması için çalışma başlatıldı.

Kuşadası’nda 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü 1

BÜYÜK PANİK: YIKIM ESNASINDA BİNA ÇÖKTÜ

İş makinesiyle binanın alt katındaki kiriş ve kolonların kırılması sırasında, beton kesme makasıyla yapılan darbenin ardından bina bir anda çöktü. Binanın çökmesiyle birlikte yükselen toz geniş bir alana yayılırken, çevredekiler panik yaşadı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kuşadası’nda 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın bina yıkım
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