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Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde zehrilenme iddiası

Kuşadası’nın Sahil Siteleri Mevkii’nde faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otelde tatil yapan çok sayıda kişi karın ağrısı, kusma ve bulantı şikayeti ile hastaneye müracaat etti. Otelde zehirlendiklerini iddia eden şahısların şikayeti üzerine polis olayla ilgili şikayetleri alıp inceleme başlattı.

Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde zehrilenme iddiası

İddiaya göre, otelde her şey dahil konsepti kapsamında sunulan açık büfe yemeklerden tüketen yerli ve yabancı turistlerden çok sayıda kişi, kısa süre sonra mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleri yaşamaya başladı.

Kuşadası nda 5 yıldızlı otelde zehrilenme iddiası 1

OTELDE KALANLAR ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KOŞTU

İhbar üzerine otele çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan turistlerin tedavilerinin sürdüğü, bazı hastaların ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
Numuneler inceleniyor

Kuşadası nda 5 yıldızlı otelde zehrilenme iddiası 2

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sağlık ekipleri otelde inceleme başlattı. Açık büfede sunulan yiyeceklerden ve su sisteminden laboratuvar incelemesi için numuneler alındı. Yetkililerin laboratuvar sonuçlarının ardından zehirlenmenin kesin nedeninin belirleneceği, olayla ilgili idari ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası zehirlenme otel
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