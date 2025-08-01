Kuşadası'nda iğrenç olay! Turisti taciz edip kaçtı: 'Sapıklıkta level atlamış'

Aydın'ın önemli turistik merkezlerinden Kuşadası'nda mide bulandıran bir olay yaşandı. Kuşadası'nda tatile gelen turistler yolda yürürken tacize uğradı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve saniye saniye görüntülendi. Videoda önce sağa sola yürüyen adam, iki turistten birini elle taciz edip sonra koşarak kaçıyor.

Mide bulandıran görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o yorumlar;

"Bu nasıl üst düzey açlıktır sapıklıktır ne anladın dokundunda"

"Bu nasıl sapıklıktır"

"Akşama bekliyoruz ters kelepçeli videosunu"

"Sapıklıkta level atlamış"