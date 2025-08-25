HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kuşadası’ndaki taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde önceki gece tuvalet meselesi yüzünden tartıştığı taksiciyi motosikletle takip edip Davutlar yolu üzerinde defalarca bıçaklayarak öldüren katil zanlısı S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elleri kelepçeli olarak Kuşadası Adliyesi’ne getirilen katil zanlısının sakin tavırları dikkat çekti.

Kuşadası’ndaki taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda seyyar olarak parfümcülük yaptığı öğrenilen S.G. isimli şahıs, taksi durağının tuvaletini kullanmak için geldiği durakta, tuvalet anahtarının kendisine verilmemesini gerekçe göstererek taksici Vural İşcen ile tartıştı. Polis tarafından el konulan olaydan sonra bölgeden ayrılıp taksi şoförü Vural İşcen’i takibe alan katil zanlısı motorsiketi ile müşteriye çıkan İşcen’i takibe aldı. Davutlar yolu üzerindeki Nazilli Halk Pazarı önünde taksiciyi durduran katil zanlısı S.G. kendisine tuvalet anahtarını vermediği gerekçesi ile taksiciyi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

Kuşadası’ndaki taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı 1

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz adam Kuşadası Devlet hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Olaydan sonra gözaltına alınan katil zanlısı S.G. polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kuşadası’ndaki taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı 2

S.G. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası’ndaki taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı 3

Kuşadası’ndaki taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı 4

Kuşadası’ndaki taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı 5

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastaneye üst üste iki vahşi saldırı: Korkunç katliam kameradaHastaneye üst üste iki vahşi saldırı: Korkunç katliam kamerada
Şimşir Güvesine karşı biyolojik mücadele: 5 bin faydalı böcek salındıŞimşir Güvesine karşı biyolojik mücadele: 5 bin faydalı böcek salındı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz...

Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz...

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler

Tekirdağ'da güpegündüz uygunsuz görüntülere tepki!

Tekirdağ'da güpegündüz uygunsuz görüntülere tepki!

Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' masajı: Artık son düzlükteyiz!

Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' masajı: Artık son düzlükteyiz!

Adana'da düğün faciası! Tüfekle dehşet saçtı: Yaşlı kadın kurşunlardan kaçarken...

Adana'da düğün faciası! Tüfekle dehşet saçtı: Yaşlı kadın kurşunlardan kaçarken...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.