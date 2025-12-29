Kütahya Belediyesi kış mesaisine başladı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Sahadaki çalışmaları yakından takip eden Başkan Kahveci, ekiplerin her türlü olumsuzluğa karşı teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Belediye ekipleri, kar yağışının seyrine göre küreme ve müdahale çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre yürütürken, anlık gelişmeler takip edilerek yolların açık tutulması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Belediye yetkilileri, vatandaşların güvenliği için çalışmaların kent genelinde kesintisiz devam edeceğini vurgulayarak, Kütahya için görev başında olduklarını ifade etti.