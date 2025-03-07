Kütahya'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri ve Pazarlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sonucu hakkında üç banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, dört bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.A. (38) isimli kadın yapılan titiz çalışmalar ve takip neticesinde Kütahya'nın Pazarlar ilçesi Fatih Mahallesinde yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır