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Kütahya'da 15 yaşındaki çocuk, silahla oynarken ablasını vurdu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde silahla oynayan 15 yaşındaki erkek kardeş, ablasını yanlışlıkla vurarak ölümüne neden oldu.

Kütahya'da 15 yaşındaki çocuk, silahla oynarken ablasını vurdu
Mustafa Fidan

Bursa'da çalışan Y.Y. (23), salı akşamı ailesini ziyaret etmek için Tavşanlı'daki ikametine geldi.

İddialara göre, Y.Y. eve geldiğinde silahını masanın üzerine bıraktı. Bu sırada 15 yaşındaki küçük kardeşi O.Y., masanın üzerindeki tabancayı alarak mutfakta bulunan ablası Nisanur Yakın'a (19) yanlışlıkla ateş etti.

ABLA KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Silah sesini duyan aile bireyleri, Nisanur Yakın'ı kanlar içinde buldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Nisanur Yakın savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13 Haziran 2025
13 Haziran 2025

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kütahya silah
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