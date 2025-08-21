HABER

Kütahya'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz ilçesinde Murat Dağı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaağaç köyünden Gediz ilçesindeki evine giden M.Ö. (82) isimli şahsın idaresindeki hafif ticari araç ile Gökler beldesine doğru seyir halinde olan B.G. (20) isimli şahsın idaresindeki otomobil, Gümüşlü köyü yol ayrımında çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü M.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan yolcu Ü.Ö. ve diğer aracın sürücüsü B.G., Gediz İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ü.Ö. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü B.G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

(İHA)
