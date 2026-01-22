Elazığ’da beklenen kar yağışı başladı

Tüm Türkiye’de kar yağışının etkili olduğunu belirten İmran Eskin, "2022 yılında bayağı bir yağış vardı, şu an daha fazla yağış aldı sanki. Özellikle Elazığ’da ocak sonu ve şubat aylarında kar yağışı etkili oluyor. Şimdi ocak ayında olmamıza rağmen güzel bir yağış aldık. İnşallah şubat ayında da güzel bir şekilde yağar. Şu anda yağış başladı. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri yağış bekleniyor. Meteoroloji bizleri yanıltmıyor. Yağışların güzel bir şekilde devam etmesini diliyoruz" dedi.

