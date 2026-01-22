HABER

Elazığ’da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısı sonrası Elazığ’da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Kar yağışından dolayı şehir merkezi kısa sürede beyaza büründü. Karla mücadele ekipleri ise kent genelinde çalışmalara başladı.

Tüm Türkiye’de kar yağışının etkili olduğunu belirten İmran Eskin, "2022 yılında bayağı bir yağış vardı, şu an daha fazla yağış aldı sanki. Özellikle Elazığ’da ocak sonu ve şubat aylarında kar yağışı etkili oluyor. Şimdi ocak ayında olmamıza rağmen güzel bir yağış aldık. İnşallah şubat ayında da güzel bir şekilde yağar. Şu anda yağış başladı. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri yağış bekleniyor. Meteoroloji bizleri yanıltmıyor. Yağışların güzel bir şekilde devam etmesini diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

