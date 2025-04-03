Kütahya’da asayiş ve trafik denetimlerinde ceza yağdı

Denetimler kapsamında toplam 50 işletme kontrol edildi, 417 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çalışmalar sırasında 2 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, kapalı alanda tütün ürünü tüketen 3 şahsa ve buna izin veren bir işletmeye idari para cezası kesildi.
Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise birçok kural ihlali tespit edildi. Yapılan kontrollerde; 14 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 3 sürücüye muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan, 5 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 2 sürücüye ehliyetini yanında bulundurmamaktan, 1 sürücüye araç ışık donanımının mevzuata aykırı olmasından, 1 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan ve 2 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan dolayı idari para cezası uygulandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirttiler.
(İHA)
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