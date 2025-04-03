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Kütahya’da asayiş ve trafik denetimlerinde ceza yağdı

03.04.2025 10:31
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ve trafik ekipleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çevresinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda çok sayıda işletme incelenirken, yüzlerce kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Kütahya’da asayiş ve trafik denetimlerinde ceza yağdı

Denetimler kapsamında toplam 50 işletme kontrol edildi, 417 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çalışmalar sırasında 2 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, kapalı alanda tütün ürünü tüketen 3 şahsa ve buna izin veren bir işletmeye idari para cezası kesildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise birçok kural ihlali tespit edildi. Yapılan kontrollerde; 14 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 3 sürücüye muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan, 5 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 2 sürücüye ehliyetini yanında bulundurmamaktan, 1 sürücüye araç ışık donanımının mevzuata aykırı olmasından, 1 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan ve 2 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan dolayı idari para cezası uygulandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirttiler.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Kütahya
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