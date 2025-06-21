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Kütahya'da ele geçirildi: Dünyanın en pahalı elementi! Değeri dudak uçuklatıyor

Kütahya'da kaliforniyum yakalandı! İlde polisin durdurduğu araçta yapılan aramada; 7,15 gram kaliforniyum (radyoaktif element) maddesi ele geçirildi. Kaliforniyum, dünyanın en pahalı kimyasalı olarak biliniyor ve altın aramada da kullanılıyor. Ele geçirilen maddenin toplam değeri ise dudak uçuklatıyor... Çünkü maddenin toplam değerinin yaklaşık 70 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Kütahya'da ele geçirildi: Dünyanın en pahalı elementi! Değeri dudak uçuklatıyor
Enes Çırtlık

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’ye bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yunus Timleri ve Güven Timleri ile birlikte şüpheli görülen kişilere yönelik denetim yaptı. Ekipler, Tavşanlı ilçesi kara yolu girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu.

AYAKKABININ İÇİNE GİZLENMİŞ! YAKLAŞIK 70 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Sürücü koltuğunun arkasında bulunan ayakkabının içine gizlenmiş plastik kapta 7,15 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Altın aramada da kullanılan radyoaktif maddenin yaklaşık 70 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Yakalanan sürücü B.G.'nin (31) Yeni Mahalle'deki evinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 63 adet fişek bulundu.

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Radyoaktif maddeyi 1 yıl önce yolda bulduğunu söyleyen şüpheli B.G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesi alınan B.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Kaliforniyum
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