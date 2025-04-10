Kütahya'da hayvan pazarı yeniden açıldı! Uyulması gereken kurallar belli olacak

Komisyonun aldığı karar doğrultusunda, daha önce geçici olarak kapatılan hayvan pazarları için uygulanan yasak kaldırıldı. Alınan yeni karar ile birlikte, Tavşanlılı vatandaşlar bugünden itibaren hayvan pazarında yeniden alışveriş yapabilecek.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, pazarların yeniden açılmasıyla birlikte denetimlerin sıkılaştırılacağı, hayvan sağlığına yönelik tüm önlemlerin titizlikle uygulanacağı vurgulandı.

MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Pazarların açılması, hem hayvan yetiştiricileri hem de alıcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Tavşanlı Hayvan Pazarı'nda uyulması gereken kurallar ise önümüzdeki günlerde ilgili birimlerce kamuoyu ile paylaşılacak.

(İHA)