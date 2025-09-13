HABER

Kütahya'da kahreden kaza! Uzman Çavuş Yücel Yeşil şehit oldu... İki gün sonra eşi doğum yapacaktı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı yöne geçen otomobil, uygulama yapan jandarma ekibinden Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e (26) çarpıp, şarampole uçtu. Kazada Yeşil şehit olurken, otomobildeki 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı. 1 çocuk babası şehidin eşinin hamile olduğu ve 2 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.

Kahreden kaza, Kütahya-Gediz kara yolunun 40’ıncı kilometresindeki Göynükören kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah D.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı şeride geçerek, uygulama yapan Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekibinden Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e çarpıp şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

UZMAN ÇAVUŞ YEŞİL ŞEHİT OLDUĞU

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Uzman Çavuş Yeşil’in şehit olduğu belirlendi. Otomobilde yaralanan İsmail D., Rukiye D. ve Rüveyda D. ise ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şehit Yeşil’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

EŞİ İKİ GÜN SONRA DOĞUM YAPACAKMIŞ

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Abdullah D., gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

1 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil’in eşinin hamile olduğu ve 2 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.

