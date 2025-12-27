HABER

Kütahya'da kar yağışı etkili oldu

Kütahya'nın Domaniç ile Tavşanlı ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ni beyaza büründü.

Tavşanlı'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ilçede, semt pazarındaki esnaf kurdukları sobalarla soğuktan korunmaya çalıştı. Domaniç ilçesinde de etkili olan kar yağışı, Kütahya'yı Bursa'ya bağlayan Domaniç kara yolu üzerindeki 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ni beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Ağır tonajlı ve kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmediği dağ yolunda, Karayolları ekipleri de aralıksız kar küreme çalışması yapıyor. (DHA)

Kütahya da kar yağışı etkili oldu 1!Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

kar yağışı Kütahya
