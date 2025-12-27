Kütahya'da kar yağışı etkili oldu

Tavşanlı'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ilçede, semt pazarındaki esnaf kurdukları sobalarla soğuktan korunmaya çalıştı. Domaniç ilçesinde de etkili olan kar yağışı, Kütahya'yı Bursa'ya bağlayan Domaniç kara yolu üzerindeki 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ni beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Ağır tonajlı ve kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmediği dağ yolunda, Karayolları ekipleri de aralıksız kar küreme çalışması yapıyor. (DHA)

!Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır