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Kütahya’da Ramazan coşkusu başladı: İftar çadırları kuruldu

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
28.02.2025 13:29
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Kütahya, Ramazan ayına özel iftar organizasyonlarıyla bu yıl da birlik ve beraberlik içinde bir Ramazan geçirecek. Kütahya Valisi Musa Işın, şehrin farklı noktalarına kurulan iftar çadırları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde…

Kütahya’da Ramazan coşkusu başladı: İftar çadırları kuruldu

Geçen yıl bin kişilik iftar çadırı kurulan alanda, bu yıl kapasite artırılarak bin 500 kişiye hizmet verileceği bildirildi. Ayrıca, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından şehrin farklı bir mahallesinde her gün yaklaşık 500 kişiye iftar yemeği verileceği belirtildi.

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İhtiyaç duyulması halinde iftar alanının genişletileceğini ve kimsenin geri çevrilmeyeceğini ifade eden Vali Işın, bu organizasyonun finansmanının ise hayırseverler ve iş insanları tarafından karşılandığını vurguladı.

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HER AKŞAM 2 BİN KİŞİYE İFTAR YEMEĞİ VERİLECEK

Kütahya Valisi Musa Işın, Ramazan ayı için iftar çadırlarının kurulduğunu bildirdi. Vali Işın, geçen yıl bin kişilik iftar çadırı kurulan alanda bu yıl bin 500 kişiye hizmet verileceğini, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün de farklı bir mahallede her gün yaklaşık 500 kişiye iftar yemeği vereceğini belirtti.
Kütahya Valiliği, Kızılay ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün ortak organizasyonuyla her akşam toplamda 2 bin kişiye iftar verileceğini ifade eden Vali Işın, ihtiyaç olması durumunda iftar alanının genişletileceğini ve kimsenin geri çevrilmeyeceğini vurguladı.

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ORGANİZASYONLAR İŞ İNSANLARI VE HAYIRSEVERLER TARAFINDAN KARŞILANACAK

İftar organizasyonlarının finansmanının iş insanları ve hayırseverler tarafından karşılandığını belirten Vali Işın, Kütahyalı iş adamlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhunu pekiştirdiğini ifade eden Işın, Kütahya'nın huzur içinde bir Ramazan geçirmesi temennisinde bulundu.

Vali Işın, tüm Kütahyalıların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ederek, organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Ramazan ramazan ayı
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