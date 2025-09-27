HABER

Kütahya'da rehber öğretmenler toplantısı gerçekleşti

2025-2026 eğitim yılı için rehber öğretmenler toplantısı yapıldı. Eğitimde yeni hedefler belirlendi.

Kütahya'da rehber öğretmenler toplantısı gerçekleşti

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Salonu’nda rehber öğretmenler toplantısı gerçekleştirildi.

Bu yılın başında yapılan toplantıda rehberlik çalışmaları ele alındı.

Kütahya Rehberlik ve Araştırma Merkezi, yeni eğitim yılı hedeflerini tartıştı.

Toplantıda "Yerel Hedefe Yönelik İçerikler" konusu üzerinde duruldu.

Güncel rehberlik anlayışına göre içerikler zenginleştirildi.

Bu içeriklere Kütahya Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin web sitesinin "Dokümanlar" bölümünden ulaşılabilir.

Ayrıca, içeriklerin rehberlik uygulamalarına katkı sunması beklendi.

Eğitim camiasına fayda sağlamak için çaba gösterileceği vurgulandı.

Kütahya da rehber öğretmenler toplantısı gerçekleşti 1

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kütahya eğitim toplantı
