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Kütahya'da tefeci operasyonu! 6 milyon 447 bin TL'lik senet ele geçirildi

02.03.2025 12:44
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Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklanırken 6 milyon 447 bin TL'lik senet ele geçirildi.

Kütahya'da tefeci operasyonu! 6 milyon 447 bin TL'lik senet ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, şüpheli şahıslara yönelik olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 ikamet 3 araçta yapılan aramalarda, 70 parça halinde toplam değeri 6 milyon 447 bin TL olan senet, 3 adet not defteri,10 adet taşınmaza ait tapu, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet fişek ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden A.S.Ö. ifadesi akabinde şubeden serbest bırakıldı. O.Ö., E.İ. ve Ü.Ş. isimli şahıslar Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri akabinde, E.İ. adli kontrol hükümleri uygulamak üzere, O.Ö ve Ü.Ş tutuklama isteği ile Kütahya Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. E.İ. ve O.Ö. isimli şahıslar mahkemece yurt dışı çıkış yasağı tedbiri ile serbest kalırken Ü.Ş. isimli şahıs tutuklandı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tefeci Kütahya
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