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Kütahya'da uyuşturucu taciri 1 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu taciri 1 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince ilde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde A.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgilere ulaşılması sonucu başlatılan çalışma çerçevesinde şahsın madde satışı yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahsın evine düzenlenen operasyonda, 12 parça halinde satışa hazır vaziyette kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.A. isimli şüpheliye uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılırken, A.A. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Kütahya
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