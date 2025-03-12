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Kütahya’da yolcu otobüsü TIR’a çarptı! 13 kişi feci şekilde yaralandı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.03.2025 09:47
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Kütahya’da yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan TIR’a arkadan çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı.

Kütahya’da yolcu otobüsü TIR’a çarptı! 13 kişi feci şekilde yaralandı...

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Zafertepe kavşağı yakınında meydana geldi. Antalya-İstanbul seferi yapan Mustafa Can K. yönetimindeki 26 UA 030 plakalı yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Ali Osman Y. idaresindeki 43 ACT 779 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Araçta sıkışan otobüsün muavini Semih Engin Ç., itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması ile kurtarıldı. Muavin Semih Engin Ç. ile yolcular Şerife D., Melike G., Fatma Tuana B., Betül D., Sefa S., Ahmet C., Ebru Ş., Serap A., Zekeriya İ., Muharrem T., Şerife Ç. ve Gül Mina E. ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’nde kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kazayı yara almadan atlatan yolcular, soğuktan korunmaları için olay yeri yakınındaki polis uygulama noktasına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hastane kaza
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