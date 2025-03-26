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  4. Kütahya’da yolcu otobüsünde piton yılanı ele geçirildi

Kütahya’da yolcu otobüsünde piton yılanı ele geçirildi

26.03.2025 23:40
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Kütahya’da polis ekiplerince durdurulan şehirlerarası otobüste yapılan kontrolde, karton kutu içerisinde piton yılanı ele geçirildi.

Kütahya’da yolcu otobüsünde piton yılanı ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerince durdurulan şehirlerarası otobüste yapılan kontrolde, karton kutu içerisinde piton yılanı ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Polis Kontrol Noktası’nda durdurulan İstanbul - Antalya seferini yapan şehirlerarası otobüste yapılan kontrollerde kime ait olduğu bilinmeyen karton kutu içerisinde piton yılanı tespit edildi. Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince teslim alınan piton yılanı önce Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevine götürüldü daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait Hayvanat Bahçesine teslim edildi.
Yetkililer, karton kutu içerisinde gönderilen yılanın kim tarafından ve kime gönderildiğine ilişkin tahkikatın devam ettiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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