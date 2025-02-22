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  4. Kütahya'daki şifalı sulara kış aylarında da rağbet var! Birçok hastalığa iyi geliyor

Kütahya'daki şifalı sulara kış aylarında da rağbet var! Birçok hastalığa iyi geliyor

22.02.2025 11:56
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Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
22.02.2025 11:56
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Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyündeki Dereli Kaplıcaları, kış mevsiminde de ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Yaklaşık 40 derecede olan doğal şifalı suları, çevre birçok ilden de şifa arayanlar tarafından büyük ilgi görüyor. Birçok hastalık ile kırık - çıkık, eklem ağrıları gibi rahatsızlıklara da iyi geldiği bilinen Dereli Kaplıcaları, şifalı suyuyla buradan faydalananları memnun ediyor.

Doğal görünümünü koruyan kaplıcalar için ulaşım da çok kolay. Kaplıcalara Emet üzerinden gidilebildiği gibi Tavşanlı Çörtlen mevkisinden de sıcak asfalttan gidilebiliyor.

Tavşanlı'dan hafta sonu tatilini değerlendirmek için Almanya'dan akrabaları ile Dereli Kaplıcaları'na gelen Hüseyin Korkmaz, "Tavşanlı'da oturuyorum, hemen hemen her ay buraya geliyorum. Şifalı sularının çeşitli romatizma, eklem ağrıları gibi ağrılara iyi geldiği biliniyor. Hiçbir ısıtması olmadan doğal Allah vergisi suları var. Ailecek gelinip görülebilecek çok güzel bir yer. Kütahya çevresinde en iyi hamamların buralar olduğunu düşünüyorum" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
şifa
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