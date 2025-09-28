Kütahya depremi sonrası sıra dışı çıkış: 'Aracınızda veya çadırda kalın!' İstanbul için de ayrı parantez açtı

Deprem bugün kendini bir kez daha hatırlattı. Saat 12.59'da Kütayha'nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve çevre illerde de hissedildi. Birçok bölgede vatandaşlar panik yaşadı.

DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Depremin ardından uzmanlardan tek tek açıklama gelirken en dikkat çeken sözler Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Ercan evlerine güvenmeyenlere seslenerek birkaç gün araçlarında veya çadırlarında kalmalarını tavsiye etti.

Ercan'ın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde;

Bugün 12:59’da yemişli Simav’da M5,4 büyüklüğünde küçük orta bir deprem gerçekleşmiştir. Bu deprem öncesinde 4,4 4,6, 3,9'luk ayrıca onlarca önce deprem gerçekleşmiştir. Bu Simav Sındırgı kırığını boydan boya gerildiğini göstermektedir. Ne var ki deprem ana kırık üzerinde değil bunun kuzeyindeki ikincil kırık üzerinde gelişmiştir .

Sındırgı‘da 10 Ağustos‘ta olan M6,1’lik depremin artçıları en büyüğü M5,0, M5,1 olarak, yüzlerce artçı depremde sürmektedir.

"DEPREMİN BÜYÜMESİ BENİ ŞAŞIRTIR"

Simav‘da 2011 yılında M5,9 büyüklüğünde bir deprem olmuş, aylarca sürmüştür. Simav’da depremlerin yıkım eşik değeri M6,3’dür. 5,4 lük deprem ana deprem gibi görünüyor. İkinci el kırık üzerinde olması nedeniyle depremin daha da büyümesi beni şaşırtır.

"EVİNE GÜVENMEYENLER BİRKAÇ GÜN ARAÇLARINDA VEYA ÇADIRLARINDAN KALSIN"

Her ne kadar bu kararı il valisi alsa da bir Jeofizik yüksek mühendisi, deprem bilimci olarak, can güvenliğini sağlamak için evine güvenmeyenler, güvendikleri evlerde oturan komşularında ya da çadır ya da araçlarında birkaç gün kalarak beklemelerini öneririm.

Artçı depremler en az birkaç ay sürecektir. Bu büyüklükteki bir deprem köy evlerinde, hayvan damlarında yıkım yapmış olabilir.

"DEPREMLER DURMAYACAK"

Bu depremlerin Sivas’ın Sındırgı kırığı boyunca olması çok olağandır.

Bu bölgede çıkan Ilıcalar kaplıcaları jeotermal enerjinin ısıtıcısı ve ana kaynağı da bu tür depremlerdir. Dolayısıyla Simav‘da ne Sındırgı‘da ne Gediz‘de ne Bigadiç‘te bu deprem oluşumları gelecekte de durmayacaktır.

İSTANBUL'A AYRI PARANTEZ AÇTI

Bölgede üretebileceği en büyük deprem 7,2 dolayında olup bu depremlerin kökeni Ege bölgesi avkulanması ile ilişkili olup kuzey Anadolu kırığıyla hiçbir ilgisi yoktur. İkinci el kırık üzerinde olması nedeniyle böyle büyük bir depremin olması şaşırtıcı olur.

İstanbul’da ya da başka bir yerleri etkilemesi de söz konusu değildir.