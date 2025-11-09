Kütahya İl Sağlık Müdürü Durmuş’tan "Sahte Mesaj" uyarısı

Durmuş, vatandaşların "borcunuz nedeniyle randevu alamayacaksınız" veya "e-Nabız hesabınıza erişiminiz kısıtlanacaktır" gibi ifadeler içeren ve para talep eden mesajlar aldıklarını belirterek, bu mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğunu söyledi.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ya da bağlı kurumların vatandaşlardan hiçbir şekilde para talebinde bulunmadığının altını çizen Durmuş, "Bu tür mesajlara kesinlikle itibar edilmemelidir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA