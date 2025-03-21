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  4. Kütahya merkezli 3 ilde operasyon! 7 şüpheli yakalandı

Kütahya merkezli 3 ilde operasyon! 7 şüpheli yakalandı

21.03.2025 18:28
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Kütahya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

Kütahya merkezli 3 ilde operasyon! 7 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "nitelikli yağma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Ç.M. ile O.M'nin organize suç örgütüne elebaşılık yaptığını tespit eden ekipler, Kütahya'nın Gediz ilçesi ile Uşak ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlılar Ç.M, O.M, İ.M, O.M, D.Y, O.T. ve F.M. yakalandı.

Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 80 senet, 8 araç satış sözleşmesi, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek, ruhsatsız tüfek ile dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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