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Kütahya 'Şehitleri Anma ve Kitabe Konulma Töreni' ile Boztepe şehitleri anıldı...

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri'nde şehit düşen kahramanlar, Boztepe'de düzenlenen Şehitleri Anma ve Kitabe Konulma Töreniyle saygı ve minnetle anıldı. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı anlamlı program, duygusal anlara sahne oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Dernek Onursal Başkanı Adem Öztürk’ün yaptığı etkileyici konuşma katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Program kapsamında şehitlerin anısını yaşatmak üzere hazırlanan kitabe, Boztepe’ye yerleştirildi.

Kütahya 'Şehitleri Anma ve Kitabe Konulma Töreni' ile Boztepe şehitleri anıldı...

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Dernek Onursal Başkanı Adem Öztürk'ün duygu dolu açılış konuşması katılımcılara ilham verdi. Törende, şehitler anısına bir kitabe konuldu.

Kütahya Şehitleri Anma ve Kitabe Konulma Töreni ile Boztepe şehitleri anıldı... 1

İstiklal Mücadelesi Araştırma Derneği Başkanı Fuat Serdar Aydın'ın konuşması, Ortacaköy Muhtarı Ali Duman ve köy halkının değerli katkıları, töreni daha da anlamlı kıldı.

Kütahya İl Kültür Müdürü Zekeriya Ünal, İl Özel İdare Sekreteri ve Cevizdere Şehitleri, Gazileri Tanıtım ve Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı Galip Savaş ile Ankara'dan gelen Mürettep Müfreze ekibi de katılımlarıyla programa zenginlik kattı.

Kütahya Şehitleri Anma ve Kitabe Konulma Töreni ile Boztepe şehitleri anıldı... 2

Törenin sonunda, tüm misafirlere katılımları için teşekkür edilerek yemek ikram edildi. Hastalıkları nedeniyle törene katılamayan Asker Yazar Süleyman Duman ve Dernek Başkanı Erol Gündüz'e de katkılarından dolayı teşekkür edilerek acil şifalar dilendi.

Kütahya Şehitleri Anma ve Kitabe Konulma Töreni ile Boztepe şehitleri anıldı... 3

Program, "Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" sözleriyle sona ererken, katılımcılar Milli Mücadele döneminin bu önemli şehitlerini bir kez daha minnetle andı. Bu tür törenler, geçmişle bağ kurarak gelecek nesillere tarih bilinci ve vatan sevgisi aşılamak adına büyük önem taşıyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı Kütahya şehitlik
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