Kütahya 'Şehitleri Anma ve Kitabe Konulma Töreni' ile Boztepe şehitleri anıldı...

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Dernek Onursal Başkanı Adem Öztürk'ün duygu dolu açılış konuşması katılımcılara ilham verdi. Törende, şehitler anısına bir kitabe konuldu.

İstiklal Mücadelesi Araştırma Derneği Başkanı Fuat Serdar Aydın'ın konuşması, Ortacaköy Muhtarı Ali Duman ve köy halkının değerli katkıları, töreni daha da anlamlı kıldı.

Kütahya İl Kültür Müdürü Zekeriya Ünal, İl Özel İdare Sekreteri ve Cevizdere Şehitleri, Gazileri Tanıtım ve Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı Galip Savaş ile Ankara'dan gelen Mürettep Müfreze ekibi de katılımlarıyla programa zenginlik kattı.

Törenin sonunda, tüm misafirlere katılımları için teşekkür edilerek yemek ikram edildi. Hastalıkları nedeniyle törene katılamayan Asker Yazar Süleyman Duman ve Dernek Başkanı Erol Gündüz'e de katkılarından dolayı teşekkür edilerek acil şifalar dilendi.

Program, "Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" sözleriyle sona ererken, katılımcılar Milli Mücadele döneminin bu önemli şehitlerini bir kez daha minnetle andı. Bu tür törenler, geçmişle bağ kurarak gelecek nesillere tarih bilinci ve vatan sevgisi aşılamak adına büyük önem taşıyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır