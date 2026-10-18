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Kütahya’da balık ölümlerine neden olan işletmeye 840 bin TL ceza

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Hasandayı Göleti’nde yüzlerce balığın ölümüne neden olan kirlilikle ilgili yapılan incelemelerin ardından, atık bıraktığı belirlenen işletmeye 840 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kütahya’da balık ölümlerine neden olan işletmeye 840 bin TL ceza

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yeniköy yakınlarındaki Hasandayı Göleti’nde geçtiğimiz günlerde başta yayın balığı olmak üzere farklı türlerden yüzlerce balık kıyıya vurmuştu. Gölet çevresinde yayılan kötü koku ve toplu balık ölümleri üzerine vatandaşlar yetkililere ihbarda bulunmuştu.
İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, göletten ve çevresinden numuneler alarak inceleme başlattı. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen analizler sonucunda, toplu balık ölümlerinin gölete kontrolsüz şekilde bırakılan atıklardan kaynaklandığı belirlendi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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