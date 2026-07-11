Kütahya’da nohut ve barbunya demonstrasyon alanlarında inceleme

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen nohut ve barbunya demonstrasyon alanlarında gelişim incelemeleri gerçekleştirildi.

Yapılan gözlemlerde, barbunya bitkilerinin çiçeklenme döneminde olduğu, nohutta ise bitki gelişimi ile bakla bağlama seviyesinin başarılı şekilde devam ettiği tespit edildi.

Teknik değerlendirmeler doğrultusunda, nohut üretiminde dekara 120 ile 140 kilogram arasında verim alınmasının beklendiği belirtildi. Demonstrasyon çalışmalarıyla bölge şartlarına uygun çeşitlerin performansının takip edilerek üreticilere rehberlik edilmesi amaçlanıyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır