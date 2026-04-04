HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kütahya’da sahte altınla dolandırıcılık yaptılar, Afyon’da yakalandılar

Kütahya’da sahte altın satarak dolandırıcılık yapan 2 şahıs Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Kütahya’da kuyumcuların dolandırıldığı ihbarını alan polis ekipleri yaptıkları incelemelerde şahısların 34 EHK 275 plakalı araç ile kentte çıkarak Afyonkarahisar’a doğru gittiklerini belirledi.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya’da kuyumcuların dolandırıldığı ihbarını alan polis ekipleri yaptıkları incelemelerde şahısların 34 EHK 275 plakalı araç ile kentte çıkarak Afyonkarahisar’a doğru gittiklerini belirledi. Ardından PTS kameraları üzerinden şahısların izini süren ekipler sonrasında Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi yakınlarında şahısların kullandığı aracı durdurdu. Araçta bulunan F.A.A. ve F.A. isimli şahıslar gözaltına alınarak araçta arama yapıldı. Aramada sahte olduğu değerlendirilen ziynet eşyaları ile 84 bin 90 TL para ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.