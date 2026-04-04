Kütahya’da sahte altınla dolandırıcılık yaptılar, Afyon’da yakalandılar

Kütahya’da sahte altın satarak dolandırıcılık yapan 2 şahıs Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya’da kuyumcuların dolandırıldığı ihbarını alan polis ekipleri yaptıkları incelemelerde şahısların 34 EHK 275 plakalı araç ile kentte çıkarak Afyonkarahisar’a doğru gittiklerini belirledi. Ardından PTS kameraları üzerinden şahısların izini süren ekipler sonrasında Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi yakınlarında şahısların kullandığı aracı durdurdu. Araçta bulunan F.A.A. ve F.A. isimli şahıslar gözaltına alınarak araçta arama yapıldı. Aramada sahte olduğu değerlendirilen ziynet eşyaları ile 84 bin 90 TL para ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



