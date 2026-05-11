Kütahya’da yayaya yol vermek için duran otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı

Kütahya’da yayaya yol vermek için yavaşlayan otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Şehit Şekip Erdem Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, yaya geçidinden geçmek isteyen vatandaşa yol vermek amacıyla yavaşladı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen motosiklet, önündeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

